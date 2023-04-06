Температура повысится до +8 градусов в Петербурге 6 апреля

В Петербурге потеплеет до 8 градусов 6 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург постепенно приходит весна. Накануне в городе началось потепление и был первый день за последнее время без снега. В четверг, 6 апреля 2023 года, потепление продолжится, однако небо почти весь день будет серым и очень низким. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена гребнем антициклона с северо-востока. В начале дня небо закрыли плотные и низкие слоистые облака, в которых, по мере прогрева воздуха, будут появляться прояснения. Осадков не ожидается, а температурный фон продолжит постепенно повышаться, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха поднимется до 6-8 градусов тепла, по Ленинградской области обещает быть от плюс 5 до плюс 10 градусов. Ветер сохранится восточный 4-9 метров в секунду.

Пятница будет без дождей и еще более теплой до 7-9 градусов.