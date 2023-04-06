Почти половина жителей Петербурга готовы на снижение зарплаты ради работы рядом с домом

4 из 10 петербуржцев готовы на снижение зарплаты ради работы рядом с домом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге почти половина жителей города смириться с тем, что их заработная плата будет снижена при условии, что работа будет находиться рядом с домом. В такому выводу 6 апреля 2023 года пришли аналитики сервиса SuperJob, проведя опрос среди работающих горожан.

- Ради работы в 30 минутах от дома, 46 процентов петербуржцев не согласятся пожертвовать своим доходом. Больше всего тех, кто не готов поступиться своим уровнем дохода, среди опрошенных с зарплатами от 80 тысяч рублей в месяц - 49 процентов, - говорится в исследовании.

Но, как оказалось, каждый четвертый из десяти опрошенных все же готов к уменьшению доходов. Так, 20 процентов согласились, чтобы зарплата снизилась на 5 процентов, каждый девятый согласился, чтобы из его зарплаты вычитали 10 процентов, а пять даже готовы к уменьшению на 15 процентов. В городе нашлись даже 2 процента, которые согласны на уменьшение зарплаты на 20-25 процентов.