Дополнительные «Ласточки» Петербург - Псков запустят с 30 апреля на все лето

Ночная «Ласточка» Петербург – Псков будет курсировать весь летний период Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На летний период в Санкт-Петербурге запустят дополнительные "Ласточки". Скоростные электрички будут курсировать каждый день, вернее каждую ночь, между Северной столицей и Псковом. Первое отправление назначено уже на 30 апреля 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- Ночная "Ласточка" Петербург - Псков будет курсировать каждую ночь во время летнего периода. Для этого назначены дополнительные поезда №815 и №816, - рассказали в пресс-службе.

Так, поезд №815 будет отправляться с Балтийского вокзала Петербурга начиная с 30 апреля каждый день в 23:40 часов. В Псков "Ласточка" прибудет в 3:10 часов ночи. Поезда из Петербурга будут курсировать по 30 августа.

В обратном направлении поезда будут курсировать со 2 мая по 1 сентября. Из Пскова отправление назначено на 22:50 часов, а прибытие в Петербург в 2:20 часов ночи.