Трех подростков нашли без сознания в Петербурге

В Петербурге трех подростков нашли без сознания Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в течение суток нашли трех подростков без сознания. Все случаи произошли в разных местах 4 и 5 апреля 2023 года. Подробности сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 4 апреля родители нашли своего 15-летнего сына в их квартире в Озерном переулке. У мальчика была травма головы, а сам он без сознания из-за отравления неизвестным веществом. Подростка госпитализировали в больницу, - рассказал источник.

Около часа ночи 5 апреля карета скорой приехала в квартиру на проспекте Авиаконструкторов. Врачей вызвала мама 15-летней девочки, которая увидела, что ее дочери плохо и она теряет сознание. По предварительным данным, у девочки отравление таблетками. Она находится в тяжелом состоянии.

Еще один случай произошел уже вечером 5 апреля в Колпино. Из квартиры на Вознесенском шоссе в Филатовскую больницу забрали 13-летнюю шестиклассницу. У девочки также произошло отравление таблетками.