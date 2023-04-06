Полиция задержала двух мужчин, избивших подростка в ТЦ в Петербурге

Полиция нашла хулиганов, избивших подростков в ТРК в Невском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, которые избили подростка в торговом центре Невского района. Их вычислили с помощью записи с видеокамеры, которая была установлена в ТЦ "Порт Находка" на Тепловозной улице и поймали 5 апреля 2023 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В ходе мониторинга интернета полицейские нашли видео с потасовкой в торговом центре. Было установлено, что драка произошла 1 апреля. Ночью 3 апреля из Детской больницы №5 имени Филатова поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился 16-летний подросток, который стал жертвой избиения в том самом ТЦ. У мальчика были ушибы и ссадины, - рассказал источник.

Проверкой занялся следственный комитет, который вскоре возбудил уголовное дело о хулиганстве. Вечером 5 апреля у дома 39 по Рыбацкому проспекту полиция задержала подозреваемых в избиении подростка. Ими оказались безработные мужчины 35 и 37 лет, жители Шлиссельбурга. Оба сейчас находятся в изоляторе временного содержания.