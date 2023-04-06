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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 7:18

ДТП с автобусом парализовало проспект Стачек в Петербурге

Водители и пассажиры опаздывают на работу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Из-за ДТП образовался затор.

Из-за ДТП образовался затор.

Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Большая пробка образовалась на проспекте Стачек в Северной столице. Движение по улице полностью парализовало из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом утром 6 апреля сообщает корреспондент spb.kp.ru.

- На пересечении с Ленинским проспектом у церкви какая-то авария, заняты три ряда. Пассажиров автобуса выпускают идти пешком, потому что нервы на пределе, - сообщает источник.

Судя по всему, на дороге столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Водители и пассажиры, которым пришлось проводить время в пробке, нервничают и опаздывают на работу и по делам.

Когда последствия аварии будут ликвидированы, пока не сообщается. Кто виноват в случившемся и есть ли пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.