ДТП с автобусом парализовало проспект Стачек в Петербурге

Из-за ДТП образовался затор. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Большая пробка образовалась на проспекте Стачек в Северной столице. Движение по улице полностью парализовало из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом утром 6 апреля сообщает корреспондент spb.kp.ru.

- На пересечении с Ленинским проспектом у церкви какая-то авария, заняты три ряда. Пассажиров автобуса выпускают идти пешком, потому что нервы на пределе, - сообщает источник.

Судя по всему, на дороге столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Водители и пассажиры, которым пришлось проводить время в пробке, нервничают и опаздывают на работу и по делам.

Когда последствия аварии будут ликвидированы, пока не сообщается. Кто виноват в случившемся и есть ли пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.