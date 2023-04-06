Проезд по 1-му Муринскому проспекту в Петербурге закроют с 8 апреля

Проезд в пяти районах Петербурга ограничат с 8 апреля
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге с 8 апреля запланированы ограничения движения транспорта в пяти районах города. Так, вплоть до 13 апреля в Выборгском районе будет закрыт проезд по 1-му Муринскому проспекту от Студенческой улицы до Большого Сампсониевского проспекта. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.
- В Калининском районе на два для ограничат движение рядом с домом 41 проспекта Маршала Блюхера, - сообщили в инспекции.
Более глобальные ограничения произойдут на Руставели, где проезд ограничат до 15 июня. А по 28 апреля будет ограничен проезд по проспекту Луначарского от Руставели до Лужской.
До 4 июня на время ремонта дороги будет ограничен проезд по развязке на пересечении Шафировского и Индустриального проспектов.
В Приморском районе на два для закроют сквозной проезд по Приморскому проспекту от Савушкина до Туристской.
Более подробно обо всех перекрытиях, а также схемах объезда можно узнать на странице ГАТИ.