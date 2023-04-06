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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 8:05

Петербуржца шантажировали из-за его интимных фотографий

Мужчина отправлял снимки незнакомке
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские проводят проверку.

Полицейские проводят проверку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржец обратился в полицию с заявлением о шантаже. Житель Выборгского района отдал вымогателям более 60 тысяч рублей. А до этого он отправил незнакомке свои интимные фотографии. Об этом 6 апреля сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Парень рассказал, что в интернете познакомился с девушкой. Завязалась переписка, в ходе которой он по просьбе новой знакомой неоднократно отправлял ей свои интимные фото, - сообщает источник.

После этого парню позвонил незнакомец и заявил, что девушка, с которой он общался – несовершеннолетняя, ей всего 15 лет. Далее вымогатель потребовал деньги за молчание. В противном случае он обещал сообщить обо всем в полицию.

Сначала шантажист попросил 11 тысяч рублей, а потом еще 50. Парень понял, что это будет продолжаться еще долго. Тогда он сам отправился в отдел полиции и написал заявление. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.