Петербуржца шантажировали из-за его интимных фотографий

Полицейские проводят проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржец обратился в полицию с заявлением о шантаже. Житель Выборгского района отдал вымогателям более 60 тысяч рублей. А до этого он отправил незнакомке свои интимные фотографии. Об этом 6 апреля сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Парень рассказал, что в интернете познакомился с девушкой. Завязалась переписка, в ходе которой он по просьбе новой знакомой неоднократно отправлял ей свои интимные фото, - сообщает источник.

После этого парню позвонил незнакомец и заявил, что девушка, с которой он общался – несовершеннолетняя, ей всего 15 лет. Далее вымогатель потребовал деньги за молчание. В противном случае он обещал сообщить обо всем в полицию.

Сначала шантажист попросил 11 тысяч рублей, а потом еще 50. Парень понял, что это будет продолжаться еще долго. Тогда он сам отправился в отдел полиции и написал заявление. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.