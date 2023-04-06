Двухлетний мальчик из Петербурга попал в реанимацию из-за падения с гладильной доски

Малыша госпитализировали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двухлетний мальчик в Северной столице попал в больницу с переломом ноги. Маленький ребенок получил травму из-за падения в Красносельском районе с гладильной доски. Об этом 6 апреля сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мальчик 2,5 лет вечером 4 апреля был доставлен в Детскую больницу №1 из квартиры в поселке Торики с переломом бедренной кости, - говорится в сообщении источника.

Маленького ребенка поместили в реанимацию. Как сейчас чувствует себя малыш, пока не сообщается. Неизвестно также, почему ребенок находился на гладильной доске.

5 апреля в Детскую больницу №2 попал 9-летний мальчик из Приморского района. Парень играл в футбол и получил закрытый перелом левого бедра из-за столкновения с другим ребенком. Все происходило в школе. Сейчас ребенок находится в медучреждении в состоянии средней степени тяжести.