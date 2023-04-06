Мужчину задержали по подозрению в зверском убийстве матери в городе Кириши в Ленобласти

В Киришах сын подозревается в гибели матери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Кириши Ленинградской области сотрудники следственного комитета задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве матери. 3 апреля 2023 года в квартире, где проживает семья, пьяный мужчина зверски избил родительницу, от чего та скончалась. Подробности рассказали в следственном комитете области.

- В квартире дома по проспекту Героев 32-летний мужчина, будучи пьян, избил свою 68-летнюю мать до такой степени, что та от побоев скончалась, - рассказали в комитете.

Мужчину задержали. На него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. В ближайшее время нерадивому сыну будет предъявлено обвинение. Следователи просят суд отправить мужчину под стражу в СИЗО на время расследования.

Расследование по уголовному делу продолжается.