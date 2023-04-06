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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 8:40

Нелегальное казино в трехкомнатной квартире накрыли полицейские Петербурга

Азартные петербуржцы приходили в заведение на проспекте Энгельса
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские изъяли оборудование. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские изъяли оборудование. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В трехкомнатной квартире на проспекте Энгельса в Петербурге работало казино. Но существовало оно не долго, потому что накануне сотрудники полиции накрыли нелегальную организацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По указанному адресу проведен обыск, в ходе которого изъяли 19 игровых автоматов и 10 персональных компьютеров, оборудованных для азартных игр. Задержано 13 посетителей и два администратора, - говорится в сообщении ведомства.

Казино принимало посетителей в течение двух месяцев. Организаторы нелегального бизнеса в день получали от азартных жителей города от 50 до 100 тысяч рублей. Администраторы рассылали посетителям сообщения и приглашали в заведение.

Изъятое из квартиры оборудование пройдет экспертизы. Сейчас оно находится на складе временного хранения. Расследование уголовного дела продолжается полицейскими Северной столицы.