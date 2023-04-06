Движение по Петровскому проспекту в Петербурге закрыли до августа 2024 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты проложат инженерные сети на участке от Петровской площади до Ремесленной улицы. Поэтому Петровский проспект закроют на год. Проехать там нельзя будет с 6 апреля 2023 года до 3 августа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

- Для автомобилистов предусмотрены объездные пути по улице Савиной, Большому Петровскому мосту, Южной дороге, Крестовскому проспекту, Спортивной улице, Лазаревскому мосту, Пионерской и Новоладожской улицам, - говорится в сообщении ведомства.

Из-за действующих ограничений будут изменены маршруты автобусов №14 и №227. В обратном направлении общественный транспорт будет ездить по действующим маршрутам.

Напомним, с 8 апреля в Петербурге закроют проезд по первому Муринскому проспекту от Студенческой улицы до Большого Сампсониевского проспекта. Ограничения будут действовать до 13 апреля.