Авиакомпания Smartavia с 1 мая начнет полеты из Нижнего Новгорода в Петербург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 мая авиакомпания Smartavia будет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Об этом накануне сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта имени Чкалова.

- К выполнению полетов из Нижнего Новгорода в Северную столицу и обратно Smartavia приступает с 1 мая. Далее рейсы запланированы на все дни недели, за исключением субботы, - говорится в сообщении.

Вылеты из Нижнего Новгорода в Петербург будут осуществляться в 11:30, 11:45 и 11:55. В аэропорт Пулково самолеты будут прилетать в 13:30, 13:40 и 14:05 по местному времени. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 neo и Boeing 737.

Напомним, сейчас из Нижнего Новгорода в Петербург два раза в день летают самолеты авиакомпании «Россия». Когда к авиарейсам приступит еще один перевозчик, у пассажиров будет возможность выбрать самое удобное время для вылета.