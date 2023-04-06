Почти 40% жителей Петербурга признались, что боятся врачей

39% петербуржцев признались, что боятся врачей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге почти 40 процентов жителей заявили, что боятся врачей. Чаще всего страх у горожан вызывают стоматологи. Любопытно, что каждый десятый человек, который принял участие в опросе признался, что больше его пугают не сами медицинские процедуры, а цены на них. Об этом 6 апреля 2023 года сообщает "Росгосстрах".

- У половины петербуржцев, которые боятся врачей, страх появился уже во взрослом возрасте. 18 процентов опрошенных признались, что боятся докторов любой специализации, - рассказали в пресс-службе.

Почти половина из тех, кто испытывает страх перед медиками, признались, что из-за этого оттягивали поход к врачу, а 25 процентов и вовсе ждали, что "пройдет само". Интересно, что в 55 процентах случаев люди не могут объяснить причину своего страха. 20 процентов опрошенных боятся возможного диагноза и его последствия, а 11 процентов - цен на лечение.

В топ врачей, которых чаще всего боятся петербуржцы попали стоматологи, онкологи, хирурги и травматологи.