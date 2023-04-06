Три человека попали в больницу из-за пожара в коммуналке в Петербурге

Три человека пострадали во время пожара в коммуналке в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В коммунальной квартире в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вспыхнула одна из комнат. Пожар начался в половине двенадцатого дня 6 апреля 2023 года. Загорелась коммуналка с семью комнатами. Подробности о случившемся рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 11:36 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в семикомнатной коммунальной квартире, расположенной в доме 9, корпус 1, по проспекту Косыгина. Комната площадью в десять квадратных метров оказалась полностью охвачена огнем, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На борьбу с огнем приехали четыре спецмашины и 17 человек личного состава МЧС. Из горящей квартиры были спасены три человека. Все они пострадали и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Известно, что пожарные за 20 минут справились с пламенем. Причину возгорания предстоит установить специалистам.