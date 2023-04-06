Два человека погибли из-за пожара в коммуналке на улице Косыгина в Петербурге

Двоих пострадавших госпитализировали в больницы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два человека погибли в квартирном пожаре в Красногвардейском районе Северной столицы. Еще два человека пострадали. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в семикомнатной коммунальной квартире на улице Косыгина поступило в 11:36. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пламя полностью охватило одну из комнат коммуналки площадью десять квадратных метров. Спасателям удалось справиться с огнем около 12 часов дня. Два человека погибли. Еще двоих госпитализировали в медицинские учреждения Северной столицы. Их состояние не уточняется.

Огонь тушили четыре пожарные машины и 17 спасателей МЧС. Теперь дознавателям предстоит выяснить причины пожара и разобраться в обстоятельствах случившегося.