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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 10:30

Два человека погибли из-за пожара в коммуналке на улице Косыгина в Петербурге

Еще двое - пострадали
Анастасия НУРАДИЛОВА
Двоих пострадавших госпитализировали в больницы.

Двоих пострадавших госпитализировали в больницы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два человека погибли в квартирном пожаре в Красногвардейском районе Северной столицы. Еще два человека пострадали. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в семикомнатной коммунальной квартире на улице Косыгина поступило в 11:36. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пламя полностью охватило одну из комнат коммуналки площадью десять квадратных метров. Спасателям удалось справиться с огнем около 12 часов дня. Два человека погибли. Еще двоих госпитализировали в медицинские учреждения Северной столицы. Их состояние не уточняется.

Огонь тушили четыре пожарные машины и 17 спасателей МЧС. Теперь дознавателям предстоит выяснить причины пожара и разобраться в обстоятельствах случившегося.