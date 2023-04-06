Восьмилетний мальчик получил травмы из-за падения в бассейне в школе Петербурга

Ребенок упал в школьном бассейне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Невского района Северной столицы проведет проверку после травмирования ребенка в школе. Восьмилетний мальчик упал в бассейне 5 апреля. Об этом в четверг сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также о физической культуре и спорте, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Если специалисты найдут основания во время проведения проверки, то будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, накануне в больницу попал двухлетний мальчик. Ребенок упал в квартире с гладильной доски. Малыш сломал ногу, и его направили в реанимацию. Зачем малыш забрался на гладильную доску и где были родители – пока не сообщается.