Трое школьников из Петербурга избили студента и украли его шапку

Школьников задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трех подростков задержали за ограбление 17-летнего студента. Пострадавший попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что он учится в медицинском колледже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На парня напали 28 марта на Малом проспекте Васильевского острова. Трое неизвестных избили его и отобрали шапку. 4 апреля были задержаны подростки: от 14 лет до 15. Все они школьники, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что все задержанные сейчас учатся в 8 и 9 классах. Школьники находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела по статье «грабеж» продолжается.

Напомним, накануне сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые избили подростка в торговом центре Петербурга. 16-летний мальчик ранее обратился в больницу за медицинской помощью с ушибами и ссадинами.