Анонимы сообщили о заложенных бомбах в 2,3 тысячах зданий в Санкт-Петербурге

Анонимы угрожали устроить взрывы в 2 350 зданиях Петербурга, эвакуированы сотни людей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки поступили сообщение о заложенных взрывчатках в более чем двух тысячах зданий в городе. Из-за этого в Северной столице прошла массовая эвакуация. Об этом 6 апреля 2023 года сообщает "Мойка78".

- Ночью и утром 5 апреля в различные организации поступили тысячи сообщений о заложенных бомбах. Всего сообщалось, что взрывы грозят более чем 2,3 тысячам зданий, из которых 1,6 тысяча это школы, еще около 50 больниц, более 400 магазинов и различных торговых центров, - пишет издание.

На протяжении всего для сотрудники полиции и взрывотехники выезжали на адреса, чтобы осмотреть здания и провести проверки. В итоге из которых зданий были эвакуированы более 300 человек.

В каждом случае выяснилось, что сообщения о минировании были ложными. Теперь "хулиганов" разыскивают.