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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 11:40

Фасад гостиницы «Москва» загорелся в центре Петербурга

На ЧП приехали четыре пожарные машины
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Гостиница «Москва» загорелась в Петербурге

Гостиница «Москва» загорелась в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга произошел пожар. В два часа дня 6 апреля 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит здание гостиницы "Москва", которая располагается на площади Александра Невского. Подробности о происшествии рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 14:02 часов поступил звонок о пожаре в доме 2 по площади Александра Невского. В здании гостиницы "Москва" на уровне восьмого этажа происходило горение обшивки фасада, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Как только сообщение о пожаре было получено, спасать гостиницу отправились четыре пожарные машины и 14 человек личного состава МЧС. Однако, когда спасатели прибыли на место, то огня не было. Как позже уточнили в пресс-службе спасателей, за дым приняли пыль, которая поднялась от строительных работ.