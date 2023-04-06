Фасад гостиницы «Москва» загорелся в центре Петербурга

Гостиница «Москва» загорелась в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга произошел пожар. В два часа дня 6 апреля 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит здание гостиницы "Москва", которая располагается на площади Александра Невского. Подробности о происшествии рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 14:02 часов поступил звонок о пожаре в доме 2 по площади Александра Невского. В здании гостиницы "Москва" на уровне восьмого этажа происходило горение обшивки фасада, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Как только сообщение о пожаре было получено, спасать гостиницу отправились четыре пожарные машины и 14 человек личного состава МЧС. Однако, когда спасатели прибыли на место, то огня не было. Как позже уточнили в пресс-службе спасателей, за дым приняли пыль, которая поднялась от строительных работ.