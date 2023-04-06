Валиева, Медведева и Туктамышева выступят в шоу «Чемпионы на льду» в Петербурге

В шоу выступит Елизавета Туктамышева. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Организаторы шоу «Чемпионы на льду» объявили, кто из популярных фигуристов выступит перед зрителями в Москве и Петербурге. На льду появятся Алина Загитова, Камила Валиева, Евгения Медведева и другие известные звезды фигурного катания.

- В Петербурге шоу пройдет 8 и 9 апреля. А в Москве выступления запланированы на 13 и 14 апреля, - анонсирует телеграмм-канал Teamtutberidzee.

Кроме перечисленных фигуристок, зрители смогут полюбоваться Елизаветой Туктамышевой, Арсением Федотовым, Евгением Сумененко и другими. Среди пар на лед выйдут, например, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» пройдет в Петербурге в «Юбилейном» в шесть часов вечера в эти субботу и воскресенье. Билеты еще есть в продаже. Их стоимость варьируется от двух тысяч рублей до 15 тысяч. Шоу будет длиться в течение двух часов с антрактом.