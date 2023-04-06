Водный маршрут между Васильевским островом и центром Петербурга могут возобновить летом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге этим летом могут снова начать развивать водные маршруты. Так, год назад в связи с ремонтом Биржевого моста в городе появится маршрут, соединяющий центр, Васильевский остров и Петроградку. Летом 2023 года его, вполне возможно, вернут. Об этом 6 апреля 2023 года рассказала директора СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская.

- Маршрут был очень востребован, стоил 100 рублей. Если судовладелец примет решение возобновить этот маршрут в этом году, будем только приветствовать, - отметила Бахмутская.

Что касается других водных маршрутов, то здесь пока еще тоже не приняты решения. Так, прошлым летом в Петербурге был введен кольцевой "Невский маршрут", который перевозил пассажиров от Адмиралтейства до Финляндского вокзала, делая по пути 5-6 остановок.

- Маршрут был пробно запущен в августе, проработал до конца октября. Спрос зависел от погоды. Финансовые результаты оказались неутешительными для судоходных компаний. Если в этом году смогут предложить альтернативу, то мы еще ждем таких предложений.