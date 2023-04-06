Автомобиль с кормом для кошек задержали сотрудники Кингисеппской таможни

Мужчина перевозил из Эстонии в Россию 655 упаковок корма. Фото: СЗТУ

Автомобилист пытался перевезти через пункт пропуска МАПП Ивангород партию консервированного корма для животных. Но сотрудники Кингисеппской таможни задержали водителя, потому что такой товар нужно декларировать. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

- Мужчина спрятал 655 упаковок корма для кошек в срытых нишах и под обшивкой автомобиля. Там были консервные банки и пластиковые упаковки, - рассказал начальник таможенного поста МАПП Ивангород Теймур Мамедов.

Всю продукцию у мужчины отобрали таможенники на российско-эстонской границе. Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар отправили на экспертизу, а автомобиль задержали для проведения административного расследования.

Напомним, недавно сообщалось о необычном инциденте в аэропорту Пулково. Тогда у пассажира нашли в ботинке ящерицу. Мужчина пытался незаконно перевести рептилию без документов из ОАЭ в Петербург.