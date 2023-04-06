Уголовное дело возбудили из-за гибели двух женщин в пожаре в коммуналке в Петербурге

Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин после пожара / Фото: СК СПб

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного пожара на улице Косыгина. В результате возгорания в семикомнатной коммунальной квартире погибли две женщины, еще три женщины и один мужчина пострадали, но смогли спастись. Об этом 6 апреля 2023 сообщили в комитете.

- Известно, что в съемной квартире, расположенной в доме 9, корпус 1, по проспекту Косыгина после пожара были обнаружены тела двух женщин. По предварительным данным причиной смерти погибших является отравление угарным газом, - рассказали в комитете.

Как сообщали ранее в пресс-службе МЧС города, пожар возник в одной из комнат площадью в 10 квадратных метров. Пламя охватило помещение полностью.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Причина возникновения пожара пока что не установлена.