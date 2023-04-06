Автомобилист выстрелил в другого водителя на Дальневосточном проспекте в Петербурге

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские разыскивают подозреваемого по делу о стрельбе по автомобилю. Инцидент произошел вечером 5 апреля на пересечении улицы Народной и Дальневосточного проспекта. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» выстрелил из пневматического пистолета в машину «Дэо Матиз», за рулем которой находился 26-летний мужчина, - говорится в сообщении ведомства.

На стрелка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого. О состоянии водителя пострадавшей машины не сообщается.

Напомним, накануне трое школьников из Северной столицы, возрастом от 14 до 15 лет, избили студента петербургского медицинского колледжа. Они отобрали у парня шапку и скрылись. Сейчас все трое подростков находятся под подпиской о невыезде. А пострадавший проходит лечение в больнице.