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НовостиОбщество6 апреля 2023 13:11

Электрички и автобусы в Ленобласти переходят на летний график с 21 апреля

Это связано с началом дачного сезона
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Электрички и автобусы в Ленинградской области переходят на промежуточные и летние графики

Электрички и автобусы в Ленинградской области переходят на промежуточные и летние графики

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конец весны - традиционно начало дачного сезона. Вскоре дачники Санкт-Петербурга и Ленинградской области отправятся на свои участки с рассадой и семенами, а многие просто отдыхать. В связи с этим автобусы и электрички области переходят на летние графики. Первые изменения будут введены уже с 21 апреля 2023 года.

- Переход на промежуточный и летний графики позволит пассажирам своевременно и без препятствий добираться до садоводств и многих населённых пунктов Ленинградской области. Некоторые маршруты уже перешли на летний график, изменилось расписание, выделяются дополнительные подвижные составы, - отметил глава комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Так, скоростные поезда "Ласточки" перейдут на летний график с 29 апреля по 29 октября. С 21 апреля будут назначены дополнительные поезда на разных направлениях в выходные дни.

С 30 апреля начнут работать сезонные маршруты автобусов: №468 от метро "Дыбенко" до садоводства "Восход", №515 от метро "Ломоносовская" до садоводства "Сады", а также №596К от "Дыбенко" до деревни Кобона.