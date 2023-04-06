Электрички и автобусы в Ленобласти переходят на летний график с 21 апреля

Электрички и автобусы в Ленинградской области переходят на промежуточные и летние графики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конец весны - традиционно начало дачного сезона. Вскоре дачники Санкт-Петербурга и Ленинградской области отправятся на свои участки с рассадой и семенами, а многие просто отдыхать. В связи с этим автобусы и электрички области переходят на летние графики. Первые изменения будут введены уже с 21 апреля 2023 года.

- Переход на промежуточный и летний графики позволит пассажирам своевременно и без препятствий добираться до садоводств и многих населённых пунктов Ленинградской области. Некоторые маршруты уже перешли на летний график, изменилось расписание, выделяются дополнительные подвижные составы, - отметил глава комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Так, скоростные поезда "Ласточки" перейдут на летний график с 29 апреля по 29 октября. С 21 апреля будут назначены дополнительные поезда на разных направлениях в выходные дни.

С 30 апреля начнут работать сезонные маршруты автобусов: №468 от метро "Дыбенко" до садоводства "Восход", №515 от метро "Ломоносовская" до садоводства "Сады", а также №596К от "Дыбенко" до деревни Кобона.