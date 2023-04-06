Суд продлил арест русофобу, оскорблявшему христиан в Петербурге

Мужчине продлили арест. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Обвиняемому в оскорблениях чувств верующих мужчине продлили арест. Напомним, 28 марта на Комендантском проспекте обвиняемый поссорился с другим водителем. Во время конфликта он выкрикивал оскорбления в сторону христиан. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Обвиняемого искали с 31 марта. Его удалось задержать в Ленобласти 4 апреля. В этот же день было предъявлено обвинение. 6 апреля мужчине продлили арест еще на 72 часа, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, во время задержания мужчина извинился перед всеми представителями религий и очень раскаивался. Сотрудники правоохранительных органов расследуют два уголовных дела – об оскорблении чувств верующих и применении силы в отношении полицейского.

В тот день задержанный не только оскорблял русских и христиан, но и подрался с инспекторами ДПС. После этого мужчина пытался сбежать из региона.