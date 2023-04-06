Из-за съемок фильма «Майор Гром» 11 апреля в Петербурге ограничат движение транспорта

Нельзя будет ездить по двум улицам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Съемки художественного фильма «Майор Гром: Игра» стартуют в Петербурге 11 апреля. Из-за этого на дорогах будет ограничено движение автомобилей. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

- Запрет на движение машин вводится 11 апреля на улицах Замковая и на Кленовой от Замковой до Инженерной улиц. Запрет будет действовать с шести утра до полуночи, - говорится в сообщении ведомства.

Остановку транспорта запретят с полуночи до 23:59 11 апреля на Замковой улице, а также на нечетной стороне набережной реки Фонтанки от Замковой улицы до набережной реки Мойки.

Напомним, режиссером фильма «Майор Гром: Игра» является Олег Трофим. В главных ролях снимаются актеры Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин и Тихон Жизневский. Жанр фильма обозначается как боевик и приключения.