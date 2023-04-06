После прорыва трубы с кипятком в Петербурге спасатель МЧС и пенсионер остаются в реанимации

СК проводит проверку. Фото: СК

После жуткого происшествия с прорывом трубы в Петербурге два человека находятся в тяжелом состоянии. 5 апреля на Дровяной улице прорвало трубопровод с горячей водой. Машина с водителем и пассажирами-детьми провалилась в яму с кипятком.

- В реанимации с ожогами остаются два человека. У спасателя МЧС обожжено 35 процентов тела. Его определили в шоковую реанимацию, - рассказал источник spb.kp.ru.

Кроме сотрудника МЧС, серьезные ожоги тела получил пенсионер. Он находился на водительском сидении в автомобиле вместе с двумя внуками и обжег 18 процентов тела. По прогнозам врачей, мужчина обязательно поправится, но пока резких улучшений его здоровья не наблюдается.

Напомним, в происшествии пострадали пять человек. Один из них – десятилетний ребенок. Также в машине находился мальчик семи лет. Возбуждено уголовное дело. СК и прокуратура проводят проверки.