Ремонт на Биржевом мосту закончат ко Дню города

Ремонт на Биржевом мосту закончат к 27 мая 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Капремонт Биржевого моста начался в октябре 2021 года. Движение по нему вскоре закрыли целиком, так как под работы попали все основные конструкции. Спустя 14 месяцев движение по переправа запустили опять. Но работы на ней продолжались. На место вернули декоративные перила, привели в порядок все механизмы.

Накануне старта сезона навигации Биржевой почти готов. Остались мелочи. С ними разберутся к 27 мая. Тогда же, видимо, будет еще одно торжественное открытие моста.

- Сейчас идут работы по окраске нижних поверхностей моста на постоянных и разводных пролетах. Как только позволит погода и обстановка на воде, в район моста будет перемещен плавучий док для демонтажа конструкций, которые были монтированы в процессе ремонта», – рассказал журналистам глава «Мостотреста» Андрей Кочин.

Накануне навигации на мостах провели наладку. Скажем, на Володарском отремонтировали гидроцилиндры. А на Большеохтинском заменили кабели электроснабжения. Теперь петербургские переправы готовы к сезону.