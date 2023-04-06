Патриарх Кирилл назначил протоиерея из Петербурга главным военным священником в зоне СВО

Патриарх Кирилл подписал указ 6 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Патриарх Кирилл назначил протоирея из Петербурга главным военным священником в зоне проведения специальной военной операции. Иерей Санкт-Петербургской епархии получил эту должность 6 апреля. В четверг соответствующий указ появился на сайте Московского патриархата.

- Также Димитрий Василенков несет послушание председателя отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии, - сообщает пресс-служба Московского патриархата.

В этот же день патриарх Кирилл подписал указ о назначении на еще одну должность. Иерей Олег Овчаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Напомним, ранее spb.kp.ru сообщала, что на Дворцовой площади 9 мая выступят 500 военных, которые споют «День победы». 5 апреля прошла первая репетиция оркестра.