Инфопункты для контрактников открылись во всех районах Петербурга

Специалисты готовы проконсультировать будущих военнослужащих. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцев приглашают служить по контракту. Для желающих стать военнослужащими во всех районах Северной столицы открыли информационные пункты. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Смольного.

- В информационных пунктах работают представители районных администраций и органов МСУ, сотрудники районных военных комиссариатов и территориальных органов МВД, медицинские и социальные работники, а также сотрудники МФЦ, - говорится в сообщении ведомства.

Любой желающий может обратиться в информационный пункт, чтобы получить необходимые разъяснения. Также специалисты помогут собрать полный пакет документов и направить их в городской пункт отбора. Копии документов будут направлены в районную администрацию, где будущему контрактнику оформят социальный паспорт.

В правительстве Петербурга напомнили, что военнослужащим полагается денежное довольствие, а также медицинское, пенсионное, страховое обеспечение.