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НовостиОбщество6 апреля 2023 16:07

Пять мостов отремонтируют в Ленобласти

Перекрывать движение для машин не планируется
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мосты отремонтируют в пяти районах области.

Мосты отремонтируют в пяти районах области.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ремонт пяти мостов стартовал в Ленинградской области. Переправы приведут в порядок в Волосовском, Тосненском, Киришском, Выбогском и Гатчинском районах. Об этом 6 апреля пишет Online47.ru.

- Работы по обновлению сооружений стартовали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», - рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Специалисты отремонтируют мосты через Сумку, Оредеж, реку Черную, Ушачку и Вуоксу. Во время ремонтных работ перекрывать движение автомобилей по дорогам не планируется. Исключением станет мост через Оредеж. Там до начала ноября проехать не получится.

Напомним, в Петербурге на год перекрыли движение по Петровскому проспекту. Там проведут работы по установке инженерных сетей. Автомобилистам предлагают объезжать этот участок по другим маршрутам. Открыть движение планируется в августе 2024 года.