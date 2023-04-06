СК обыскивает подрядчиков Фонда капремонта из-за хищения денег

СК проводит обыск в домах и офисах подрядчиков Фонда капремонта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жильцы многоквартирных домов в Красногвардейском районе Петербурга обратились в полицию из-за похищения денег во время проведения капремонта. Как выяснилось, Фонд, осуществяющий восстановление жилья, тратил деньги, предназначенные для этого. Причем расхищали мошенники средства как внесенные за коммунальные услуги жильцами, так и бюджетные. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Петербурга.

– Следователи уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества, – уточнили в пресс-службе ведомства.

На 6 апреля, сотрудники Следственного комитета вместе с региональным управлением МВД и Росгвардии обыскивают около 20 домов и офисов подрядчиков Фонда капремонта, причастных к растрате денежных средств. Сотрудники правоохранительных органов изымают предметы и документы интересные следствию, а также выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее spb.kp.ru писала, что в домах-памятниках Северной столицы выполнят почти 300 видов работ по капремонту в 2023 году.