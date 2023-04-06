Круглосуточный патруль на реках и каналах будет ловить нарушителей в Петербурге

Патруль будет ловить «водных» нарушителей в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе мостов, рек и каналов активно готовятся к навигации. А безопасность в это время – один из важнейших показателей. Поэтому представители комитета по транспорту и управления МЧС решили ввести круглосуточный патруль для задержания «водных» нарушителей. Другие вопросы, связанные с разводкой мостов и судоходством подняли на пресс-конференции в ИА «Интерфакс Северо-Запад». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

– Водные дороги откроют, когда в Петербурге будет стабильная плюсовая температура, а на реках и каналах исчезнет лед. Кроме того, для начала движения требуется согласовать начало навигации с МЧС, – добавили в пресс-службе со ссылкой на директора подведомственного комитету «Агентства внешнего транспорта» Александру Бахмутскую.

Именно это подразделение будет круглосуточно мониторить обстановку на воде Петербурга и ловить нарушителей. Отвозить изъятые и задержанные суда будут на специализированную стоянку.

К слову, в 2023 году разработают проект замены бетонных причалов на металлические.