ТРК площадью в 24,5 тысячи квадратов откроется в Мурино до конца 2023 года

Визуализация нового ТРК «Экопарк» в Мурино. Фото: steit.ru

Один из сетевых торгово-развлекательных комплексов появится в Мурино до конца 2023 года. Общая площадь объекта составит 24,5 тысячи квадратных метров, на 18-ти из которых появится первый в городе кинотеатр, фудхолл и более 80 магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе оператора центра – компании Steit.

– Комплекс построят рядом с основным съездом КАД в Мурино на Охтинской аллее, – добавили в пресс-службе организации.

Со слов создателей торгово-развлекательного комплекса «Экопарк», центр сделают максимально комфортным для посетителей. Его архитектурный облик составят деревянные элементы с высоким остеклением. Такое дизайнерское решение сделает пространство более воздушным и просторным. Внутри особое внимание уделяют озеленению. Также на прилегающей территории появятся зоны отдыха и современные детские площадки.