22 человека находятся в больницах 6 апреля после теракта в кафе Петербурга

На 6 апреля в больницах остаются 22 человека, пострадавших при взрыве. Фото: Александр ГЛУЗ

Недавний теракт на Университетской набережной зацепил не только жителей Северной столицы, но и других регионов: Ростова, Омска, Пскова. Сейчас в больницах города остаются 22 человека, пострадавших в больнице. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «78».

– Все службы сработали оперативно и это спасло множество жизней. Поэтому правительство города решило выплатить вознаграждения их сотрудникам, – рассказал губернатор.

Глава Петербурга отметил, что террориста не определяет национальность или гражданство. Но жители Петербурга и Ленинграда всегда смыкают свои ряды перед лицом опасности. Поэтому за оперативно проделанную работу сотрудникам больниц города на Неве и других служб выплатят благодарственные вознаграждения.

Ранее spb.kp.ru писала, что семье военкора Владлена Татарского выплатят 1 млн рублей из бюджета Петербурга.