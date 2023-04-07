Депутата Петербурга обвинили в создании фальшивых документов для мигрантов

Депутата Петербурга обвинили в создании фальшивых документов для иностранцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

СК Петербурга продолжает расследовать уголовное дело по факту организации незаконной миграции и преступного сообщества, помогающего в этом. По версии следствия, инициатор незаконной авантюры – депутат МО Северной столицы. Всего к уголовной ответственности привлекли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Петербургу.

– В совершении преступления обвиняются четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 20 до 38 лет. Всем соучастникам уже предъявили обвинение и избрали наказание, – добавили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, именно депутат организовал группу для создания фальшивых документов о постановке на учет мигрантов. Передав документы иностранцев в соответствующие службы, соучастники легализовали пребывание в городе на Неве более 100 тысяч мигрантов. Причем среди адресов, где якобы приехавшие должны были проживать оказались только нежилые помещениях.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, следователи СКР вместе с региональными ФСБ, МВД и Росгвардией провели обыск в одном из зданий на шоссе Революции. И там, по данным следствия, обнаружили большое количество незаконно пребывающих на территории России иностранных граждан.