Квартиры на Василеостровском намыве подорожали в 3,2 раза по оценке экспертов Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Покупка жилья – вопрос почти всегда глобальный и, в первую очередь, финансовый. К примеру, купить квартиру на намыве Васильевского острова было выгоднее лет пять назад. Потому что с конца 2018 года средний чек здесь на жилье вырос до 12 миллионов – в 3,2 раза. В отличие от исторической части района, где стоимость увеличилась только в 2,2 раза. Такую статистику привели аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

– Пять лет назад средняя цена квадрата на Васильевском не достигала и 90 тысяч, а чек покупки равнялся 3,7 млн. А уже в конце 2019 года средняя стоимость покупки составила 6,88 миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе компании.

Все последующие годы, как отметили эксперты, на намыве цены на жилье только росли. Теперь квартиру здесь приобрести можно примерно за 12 миллионов рублей.