Петербургский шахматист получил 300 тысяч рублей за нарушение издательством авторских прав

Шахматист отсудил у издательства 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Фото: Артем КИЛЬКИН

Судебные приставы из Петербурга взыскали 300 тысяч рублей в пользу шахматного тренера и автора более 100 специализированных книг с издательства. Мужчина заявил, что в книгах другого автора, публикуемого агентством, оказались его цитаты и был прав. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Петербурга.

– Шахматист обратился в суд с иском о защите авторских прав, а также компенсации морального вреда, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, петербургское издательство выпускало книги о шахматах другого автора и незаконно использовало фрагменты из учебников обратившегося. Судебные эксперты подтвердили совпадение текстов. По итогам разбирательства, Выборгский суд обязал издательство выплатить шахматисту более 300 тысяч рублей.

Но в издательстве решение суда всерьез не восприняли. В итоге денежные средства организации и принудительно перечислили автору учебников. Тренеры, как выяснилось, все-таки играют и побеждают в вопросах авторского права.