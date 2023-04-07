Без вести пропавшего 16-летнего подростка разыскивают в Петербурге

Без вести пропавшего 16-летнего подростка ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Без вести пропавшего 16-летнего подростка по Петербургу и Ленинградской области разыскивают волонтеры «ЛизыАлерт». Мальчик ушел из дома в городском поселке Мга 6 апреля и до сих пор его местонахождение неизвестно. В социальных сетях уже появились ориентировки на ребенка. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в официальном сообществе ВКонтакте.

– Из особых примет парня: высокий рост, примерно 173 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза, – говорится в ориентировке по юноше.

Последний раз подростка видели в черной куртке, таких же джинсах, черно-белой кофте и оранжевых ботинках. При себе у парня был черный рюкзак с оранжевыми полосками.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону 88007005452 или 112. Также на связи с неравнодушными инфорги: Анастасия (Лаки) 89110147578, Анна (Эстер) 89994522487.