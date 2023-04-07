Профилактику паралича Ауески проводят в Ленобласти

С марта по апрель зафиксировали три случая заболевания болезнью Ауески в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области за с марта по апрель 2023 года зафиксировали три случая заражения смертельным для питомцев вирусом Ауески, вызывающим паралич. Для профилактики заболевания хозяевам рекомендовано исключить свиное мясо в любой форме в меню пушистых друзей. Об этом сообщили в пресс-службе государственной ветеринарной службы Ленинградской области.

– Для человека вирус опасен, но, в отличие от животных, болезнь хорошо поддается лечению, – отметили в пресс-службе ведомства.

Владельцы погибших питомцев на своих страницах в социальных сетях рассказали, что животные погибли после употребления свинины, а заражение псевдобешенством подтвердили в лабораториях. 6 марта Россельхознадзор продолжает всестороннее расследование: изучаются дополнительные образцы и выясняется, как мясо попала на прилавки мясных магазинов.

Ранее spb.kp.ru писала, что девять животных погибли от болезни Ауески в питомнике Ленобласти.