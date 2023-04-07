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НовостиОбщество7 апреля 2023 4:49

Снег полностью растает в Петербурге 7 апреля

День будет солнечным и с температурой до +10 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Солнечная и теплая весна пришла в Петербург

Солнечная и теплая весна пришла в Петербург

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец-то в Санкт-Петербург пришла настоящая весна. Температура воздуха в дневное время постоянно держится выше нуля, причем, значительно выше. Но только пока ночью еще подмораживает. Но судя по прогнозу на 7 апреля 2023 года, уже сегодня снег, который еще лежит в парках и скверах, растает окончательно. Город ждет яркое солнце с самого утра и высокая температура воздуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня условия погоды в Северной столице сформирует западная периферия антициклона. В регионе ожидается небольшая облачность и полное отсутствие осадков, - рассказал синоптик.

Днем, уже где-то к обеду, в Петербурге потеплеет до плюс 8-10 градусов, по Ленинградской области плюс 6-11 градусов. Ветер все еще холодный, восточный, северо-восточный до 3-8 градусов.

Суббота станет еще более приятной, потому что потеплеет до плюс 9-11 градусов.