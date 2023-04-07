Завершены поиски 16-летнего подростка, пропавшего в Петербурге

В Петербурге нашли пропавшего 16-летнего подростка / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге завершены поиски без вести пропавшего 16-летнего подростка. Вечером 6 апреля 2023 года в Сети стали появляться объявления от поисковой команды "Лиза Алерт" с просьбой о содействии в поиске мальчика. Было известно, что подросток ушел из дома, но обратно не вернулся.

- Внимание! Помогите найти подростка. С 6 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно. Мальчик ушел из дома в поселке Мга Кировского района Ленинградской области. Но может находиться в Санкт-Петербурге, - говорилось в ориентировке.

Рано утром 7 апреля участники поисковой организации сообщили о том, что подросток нашелся. Нашелся живым. Где именно находился все это время парень, а также что с ним произошло, поисковики не уточняют. Самое главное, что подросток в порядке и уже вернулся домой к родным.