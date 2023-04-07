Средняя предлагаемая зарплата выросла в Петербурге до 65 тысяч рублей с начала 2023 года

За месяц в Петербурге открыли на 13% больше вакансий, чем год назад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за первый весенний месяц увеличилось количество вакансий. Если сравнивать с мартом прошлого года, то в 2023 году предложений о работе стало на 13 процентов больше. Кроме того, работодатели на 37 процентов увеличили спрос на студентов и начинающих специалистов. Об этом 7 апреля сообщает сервис hh.ru.

- Средняя предлагаемая зарплата в Петербурге с начала 2023 года увеличилась на 1680 рублей и составляет чуть более 65 тысяч рублей. При этом петербургские работодатели готовы платить сотрудникам на 6844 рубля больше, чем работодатели из других регионов страны, - сообщают эксперты.

При этом сами петербуржцы, которые находятся в поисках работы, отметили, что готовы снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства в короткие сроки. В среднем ожидания сейчас от зарплаты у горожан на уровне 61,3 тысячи рублей.