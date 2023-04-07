Глава СК Бастрыкин потребовал доложить о расследовании жестокого избиения студента медицинского колледжа в Петербурге

Бастрыкин заинтересовался избиением студента медицинского колледжа в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем с нападением на студента медицинского колледжа в Санкт-Петербурге. Группа подростков налетела на парня, жестоко его избила и ограбила. При этом все они снимали на мобильный телефон, после чего видео опубликовали в сети. Об этом сообщили в ведомстве вечером 6 апреля 2023 года.

- В социальных сетях получила распространение видеозапись с кадрами избиения молодого человека группой лиц. Сообщается, что в Петербурге был жестоко избит и ограблен студент медицинского колледжа, - сообщили в комитете.

В Петербурге по факту уже возбудили уголовное дело. В свою очередь Александр Бастрыкин поручил руководителю комитета по Северной столице доложить о том, как проходит расследование и рассказать все условия, а также детали известные на данный момент.

Отметим, что нападавших подростков уже задержали.