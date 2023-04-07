Проезд по тоннелю КАД на дамбе в Петербурге ограничат с 10 апреля

Проезд в тоннеле дамбы в Петербурге ограничат с 10 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Для автомобилей ограничат проезд по Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Ограничения введут в тоннеле на дамбе с 10 апреля. Сначала это затронет отсек Финской стороны, потом Невской стороны. Об этом автомобилистов предупредила дирекция комплекса защитных сооружений от наводнений города.

- Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам, - рассказали в дирекции.

Так, с 10 по 14 апреля будет ограничен проезд по внешнему кольцу в тоннеле, а с 17 по 21 апреля ограничения введут на внутреннем кольце. Помимо этого, периодически для ввода и вывода специальной подъемной техники будут полностью перекрывать проезд в тоннеле. Но перекрытия будут длиться не более чем 7-10 минут.