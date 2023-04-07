Проезд на КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе Петербурга частично перекроют с 10 апреля

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге снова запланированы ограничения. Как предупредили автомобилистов в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 10 апреля будет перекрыта полоса движения на внутреннем кольце трассы между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе. Поэтому автомобилистам нужно будет заранее продумывать маршруты, чтобы не стоять в пробках.

- На время работ по уборке смета с разделительной полосы, которые продлятся четыре дня с 10 по 14 апреля, рабочие перекроют для проезда автомобилей четвертую полосу. По остальным для безопасности будет установлено ограничение по скорости до 50 километров в час, - рассказали дорожники.

Отметим, что работы будут проходить на участке КАД с 41 по 45 километр круглосуточно и в две смены. Всю информацию о перекрытиях заранее выведут на информационные табло, чтобы все автомобилисты знали об ограничениях.

Напомним, что в течение апреля в Петербурге проходит месячник по благоустройству, поэтому подобные перекрытия ожидаются до начала мая.