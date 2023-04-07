Мигранта задержали за изнасилование 15-летней девочки в Петербурге

Молодого мигранта подозревают в изнасиловании 15-летней девочки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали молодого мигранта по подозрению в изнасиловании девочки-подростка. В полицию вечером 5 апреля 2023 года заявил отец 15-летней девочки. Мужчина сообщил, что какой-то парень посадил его дочь в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Отец попросил найти девочку. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Уже в 23 часов сотрудники полиции по горячим следам у дома 39/1 по улице Ушинского задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний мигрант. Самой девочки с ним уже не было, - рассказал источник.

Ранним утром 6 апреля отец девочки снова позвонил в полицию. Мужчина сообщил, что вечером накануне, когда мигрант увез его дочь, он привез ее в квартиру на Тимуровской улице, где вступил с ней в половую связь.

На данный момент следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям. Парень находится в изоляторе временного содержания.