Семь тонн манго задержали сотрудники таможни в Петербурге. Фото: Санкт-Петербургская таможня

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни выявили семь тонн манго из Бразилии без документов. Более 1500 коробок пытались перевезти без транзитной декларации. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

- По факту заявления недостоверных сведений в транзитной декларации в отношении таможенного представителя возбуждено дело об административном правонарушении, - рассказала заместитель начальника Шушарского таможенного поста Наталья Зубкова.

Грузовик, который приехал на Шушарский таможенный пост, вез не только манго. В этой же машине находились 5300 коробок с авокадо, голубикой и грейпфрутами. Общий вес партии составил 19 тонн. А общая стоимость такой продукции – 5,4 миллиона рублей.

Все эти товары были задекларированы. Только манго стоимостью один миллион рублей не было в документах. Перевозчик все исправил и партию фруктов выпустили для внутреннего потребления.